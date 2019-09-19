Штайнмайер прокомментировал мирные инициативы Зеленского

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность мирных инициатив президента Владимира Зеленского для прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Пока все говорят о формуле Штайнмайера, лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины", - сообщил посол.
Поки всі говорять про «формулу Штайнмайєра», особисто поспілкувався з Федеральним президентом Німеччини. Глава держави передав найкращі вітання Президенту @ZelenskyyUa, відзначивши важливість його мирних ініціатив для припинення війни на Сході України @APUkraine @IuliiaMendel pic.twitter.com/rzeEqEvaf3— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 19 сентября 2019 г.
Читайте также: Штанмайер Шредингера. Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной