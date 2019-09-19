Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Штайнмайер прокомментировал мирные инициативы Зеленского

Штайнмайер прокомментировал мирные инициативы Зеленского - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 11:00

Президент ФРГ передал президенту Украины "наилучшие пожелания"

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность мирных инициатив президента Владимира Зеленского для прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Пока все говорят о формуле Штайнмайера, лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины", - сообщил посол.

Читайте также: Штанмайер Шредингера. Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной

Напишите нам
Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер формула штайнмайера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 