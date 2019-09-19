Штайнмайер прокомментировал мирные инициативы Зеленского

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность мирных инициатив президента Владимира Зеленского для прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Пока все говорят о формуле Штайнмайера, лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины", - сообщил посол.

Поки всі говорять про «формулу Штайнмайєра», особисто поспілкувався з Федеральним президентом Німеччини. Глава держави передав найкращі вітання Президенту @ZelenskyyUa, відзначивши важливість його мирних ініціатив для припинення війни на Сході України @APUkraine @IuliiaMendel pic.twitter.com/rzeEqEvaf3 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 19 сентября 2019 г.

Вчера глава МИД Вадим Пристайко заявил, что уже согласился на "формулу Штайнмайера" во время переговоров в нормандском формате.

Позже представитель Украины на переговорах в ТКГ в Минске Леонид Кучма озвучил позицию Украины по "формуле Штайнмайера".

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