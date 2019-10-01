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ПАСЕ. Макрон напомнил о формуле Штайнмайера и диалоге с Россией

ПАСЕ. Макрон напомнил о формуле Штайнмайера и диалоге с Россией - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
01.10.2019, 15:57

Президент Франции анонсировал "нормандский саммит" и заявил о формуле Штайнмайера

Саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели, а дальнейший прогресс должен быть основан на формуле Штайнмайера. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы делегатов ПАСЕ, сообщает Укринформ.

"В следующие несколько недель мы организуем саммит глав государств и правительств в "нормандском формате". Надеюсь, что эта встреча даст нам возможность в дальнейшем развивать достигнутые летом договоренности", - отметил Макрон.

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Он считает, что дальнейший прогресс должен базироваться на "компромиссной формуле Штайнмайера".

По его словам, сейчас для Франции в части урегулирования последствий российско-украинского конфликта существуют только минские договоренности.

"И ничего больше. Наша позиция не изменилась. Наша позиция заключается в необходимости возобновления диалога с Россией. Поэтому нам нужны минские договоренности. Мы будем продолжать обеспечивать прогресс…", - подчеркнул Макрон.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го. 

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