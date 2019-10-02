В Запорожье протестовали против формулы Штайнмайера: фото, видео

Представители организаций Национальный корпус и Национальные дружины провели акцию протеста под зданием областного управления СБУ в Запорожье. Об этом сами активисты сообщили в своем Facebook-аккаунте.

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Они передали сотруднику Службы безопасности письмо с требованиями.

Их перечень:

1. Немедленно обнародовать полный текст документа, подписанного Леонидом Кучмой на встрече Трехсторонней контактной группы;

2. В случае подписания соглашения на условиях России отправить в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и уполномоченного в ТКГ Леонида Кучмы;

3. Возбудить уголовное производство против Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и «уполномоченного в трехсторонний контактной группе» Леонида Кучмы.

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Видео: Національні Дружини Запоріжжя/Facebook