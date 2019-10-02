Согласование формулы Штайнмайера: что говорят жители в оккупации

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Проукраинские жители временно оккупированного Луганска отрицательно отнеслись к тому, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу. Об этом они сообщили LIGA.net на правах анонимности.

"Разочарован Зеленским. Очевидно, что раньше думал о нем лучше, чем он есть на самом деле. Считаю, что никаких "формул" с Россией подписывать нельзя. Тем более, непонятно, почему эту "формулу" приписывают Штайнмайеру, если на самом деле это формула Лаврова-Путина", - подчеркнул луганчанин Андрей.

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Другой собеседник добавил, что пророссийские жители позитивно оценили "решение Зеленского".

"Считаю, что Зеленский в погоне за дешевой популярностью может прос*ать страну. Да, здесь очень интересуются, следят, смотрят "раша-ТВ". Я сам вчера узнал о подписании, а не согласовании, по российским новостям. Там сплошное ликование, и среди пророссийских жителей - тоже", - уточнил он.

Еще один источник в городе рассказал, что вчерашнее решение по Донбассу сейчас - "тема номер один" в Луганске.

"Расстроена, прогнозы самые пессимистические у меня лично. Зеленскому я не верю, тем более, что он так конкретно и не сказал, что именно они там согласовали. Печально, что все скрывают от простых украинцев, а потом капитуляцию преподнесут как "великую победу", - объяснила луганчанка Марина.

По ее словам, местные выборы в оккупированном Донбассе на условиях, которые могут повлечь потерю суверенитета Украины, недопустимы.

"Она-то (власть России, - ред.) как раз ничего не скрывает и прямо сейчас озвучивает свои планы: разведение, но не вывод российских войск, выборы, амнистия боевикам, даже изменение украинской Конституции. Да, это, однозначно, сдача интересов. Зеленский может сознательно и не хочет сдавать наши интересы, но он мнит себя великим миротворцем и освободителем. Гонится за этим и может угодить в ловушку россиян, так мы потеряем суверенитет и соборность", - убеждена женщина.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

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