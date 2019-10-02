Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Согласование формулы Штайнмайера: что говорят жители в оккупации

Согласование формулы Штайнмайера: что говорят жители в оккупации - Фото
Фото: LIGA.net
02.10.2019, 10:51

Проукраинские жители захваченного боевиками Луганска убеждены, что президент Владимир Зеленский "может угодить в ловушку россиян"

Проукраинские жители временно оккупированного Луганска отрицательно отнеслись к тому, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу. Об этом они сообщили LIGA.net на правах анонимности.

"Разочарован Зеленским. Очевидно, что раньше думал о нем лучше, чем он есть на самом деле. Считаю, что никаких "формул" с Россией подписывать нельзя. Тем более, непонятно, почему эту "формулу" приписывают Штайнмайеру, если на самом деле это формула Лаврова-Путина", - подчеркнул луганчанин Андрей.

Читайте также: Партия ЕС: Сегодня формулой Штайнмайера называется формула Путина

Другой собеседник добавил, что пророссийские жители позитивно оценили "решение Зеленского".

"Считаю, что Зеленский в погоне за дешевой популярностью может прос*ать страну. Да, здесь очень интересуются, следят, смотрят "раша-ТВ". Я сам вчера узнал о подписании, а не согласовании, по российским новостям. Там сплошное ликование, и среди пророссийских жителей - тоже", - уточнил он.

Еще один источник в городе рассказал, что вчерашнее решение по Донбассу сейчас - "тема номер один" в Луганске.

"Расстроена, прогнозы самые пессимистические у меня лично. Зеленскому я не верю, тем более, что он так конкретно и не сказал, что именно они там согласовали. Печально, что все скрывают от простых украинцев, а потом капитуляцию преподнесут как "великую победу", - объяснила луганчанка Марина.

По ее словам, местные выборы в оккупированном Донбассе на условиях, которые могут повлечь потерю суверенитета Украины, недопустимы.

"Она-то (власть России, - ред.) как раз ничего не скрывает и прямо сейчас озвучивает свои планы: разведение, но не вывод российских войск, выборы, амнистия боевикам, даже изменение украинской Конституции. Да, это, однозначно, сдача интересов. Зеленский может сознательно и не хочет сдавать наши интересы, но он мнит себя великим миротворцем и освободителем. Гонится за этим и может угодить в ловушку россиян, так мы потеряем суверенитет и соборность", - убеждена женщина.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

Читайте также: Украина дала согласие на формулу Штайнмайера. Это победа или капитуляция? Разбор

Напишите нам
Cергей Лавров Владимир Зеленский Луганск владимир путин реакция формула штайнмайера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 