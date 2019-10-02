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Опубликованы письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске

Опубликованы письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.10.2019, 09:16

Письмо от Украины подписал Леонид Кучма

Письма от представителей Украины, России и боевиков ("отдельных районов Донецкой и Луганской областей"), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованы российской газетой Коммерсант. Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованной дипсоветниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 года (так в тексте писем), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Письмо от Украины подписал второй президент и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.

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Согласованная формула Штайнмайера подразумевает, что закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступит в силу в 20:00 в день проведения там местных выборов в соответствии с Конституцией и спецзаконом Украины о проведении этих выборов, и будет действовать на временной основе до дня публикации доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ о соответствии прошедших выборов международным стандартам, стандартам ОБСЕ и законодательству Украины.

Письмо Украины:

Письмо Сайдика председателю ОБСЕ:

Письмо Сайдику от российской стороны :

Письмо Сайдику от донецких боевиков:

Письмо Сайдику от луганских боевиков:

Никаких других источников (СМИ и официальных заявлений властей), которые подтвердили бы аутентичность этих писем, нет.

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формула штайнмайера
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