Опубликованы письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Письма от представителей Украины, России и боевиков ("отдельных районов Донецкой и Луганской областей"), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованы российской газетой Коммерсант. Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованной дипсоветниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 года (так в тексте писем), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Письмо от Украины подписал второй президент и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.

Читайте также: Украина дала согласие на формулу Штайнмайера. Это победа или капитуляция? Разбор

Согласованная формула Штайнмайера подразумевает, что закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступит в силу в 20:00 в день проведения там местных выборов в соответствии с Конституцией и спецзаконом Украины о проведении этих выборов, и будет действовать на временной основе до дня публикации доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ о соответствии прошедших выборов международным стандартам, стандартам ОБСЕ и законодательству Украины.

Письмо Украины:

Письмо Сайдика председателю ОБСЕ:

Письмо Сайдику от российской стороны :

Письмо Сайдику от донецких боевиков:

Письмо Сайдику от луганских боевиков:

Никаких других источников (СМИ и официальных заявлений властей), которые подтвердили бы аутентичность этих писем, нет.

Читайте также: Формула Штайнмайера и план действий Кабмина. Что вам надо знать этим утром