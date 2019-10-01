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Голос - Зеленскому: Объясните, что именно подписали в Минске

Голос - Зеленскому: Объясните, что именно подписали в Минске - Фото
Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 22:06

В партии пишут, что из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг

Необходимо провести закрытое заседание парламента, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент. С таким требованием, опубликованным в Facebook, выступила партия Голос.

В партии пишут, что из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей формулы Штайнмайера.

У Вакарчука напомнили, что давно назвали "красные линии", которые власть не имеет права переходить.

"Мы категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного безусловного контроля украинского государства над украинско-российской границей.

Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, то выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", - заявили в Голосе.

  • Сегодня Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.
  • У Порошенко заявили, что формулы Штайнмайера как составляющей части минских соглашений не существует - существует формула Путина.
  • Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отдельными письмами в его адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, единый документ не подписывали.

Читайте также: Брифинг Зеленского по формуле Штайнмайера: полное видео

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Владимир Зеленский Святослав Вакарчук голос формула штайнмайера
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