Батькивщина: Формула Штайнмайера недопустима для Украины

Партия Батькивщина считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Об этом написала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко.
"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - написала Тимошенко.
- Сегодня Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.
- У Порошенко заявили, что формулы Штайнмайера как составляющей части минских соглашений не существует - существует формула Путина.
- Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отдельными письмами в его адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, единый документ не подписывали.
- В Голосе заявили, что необходимо провести закрытое заседание парламента, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент.
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