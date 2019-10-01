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Батькивщина: Формула Штайнмайера недопустима для Украины

Батькивщина: Формула Штайнмайера недопустима для Украины - Фото
Юлия Тимошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 22:14

Тимошенко требует срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске

Партия Батькивщина считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Об этом написала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - написала Тимошенко.

  • Сегодня Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.
  • У Порошенко заявили, что формулы Штайнмайера как составляющей части минских соглашений не существует - существует формула Путина.
  • Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отдельными письмами в его адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, единый документ не подписывали.
  • В Голосе заявили, что необходимо провести закрытое заседание парламента, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент.

Читайте также: Брифинг Зеленского по формуле Штайнмайера: полное видео

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