Батькивщина: Формула Штайнмайера недопустима для Украины

Юлия Тимошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Батькивщина считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Об этом написала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - написала Тимошенко.

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