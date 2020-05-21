Кучма поднимал вопрос Крыма в Минске, но та сторона резко реагирует – Резников

Второй президент Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма на минской переговорной площадке по Донбассу, но россияне на это "очень резко реагировали". Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал Новостям Донбасса.
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"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - отметил он.
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По словам вице-премьера, "сложилась традиция", что на минских переговорах вопрос возврата Крыма Украине не поднимается и не обсуждается.
20 сентября 2014 года, после выработки первых минских соглашений (фото - ЕРА):
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