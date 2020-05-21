Кучма поднимал вопрос Крыма в Минске, но та сторона резко реагирует – Резников

Леонид Кучма (фото — EPA)

Второй президент Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма на минской переговорной площадке по Донбассу, но россияне на это "очень резко реагировали". Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал Новостям Донбасса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - отметил он.

Смотрите фото: "Злодій". В Днепре разрисовали памятник Кучме

По словам вице-премьера, "сложилась традиция", что на минских переговорах вопрос возврата Крыма Украине не поднимается и не обсуждается.

20 сентября 2014 года, после выработки первых минских соглашений (фото - ЕРА):

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Резников о реинтеграции ОРДЛО: Проезжая блокпосты, люди должны попадать в Европу