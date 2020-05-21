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Кучма поднимал вопрос Крыма в Минске, но та сторона резко реагирует – Резников

Кучма поднимал вопрос Крыма в Минске, но та сторона резко реагирует – Резников - Фото
Леонид Кучма (фото — EPA)
21.05.2020, 11:28

"По традиции", говорит вице-премьер и переговорщик в контактной группе по Донбассу Алексей Резников, вопрос деоккупации Крыма в Минске не поднимается

Второй президент Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма на минской переговорной площадке по Донбассу, но россияне на это "очень резко реагировали". Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал Новостям Донбасса.

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"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - отметил он.

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По словам вице-премьера, "сложилась традиция", что на минских переговорах вопрос возврата Крыма Украине не поднимается и не обсуждается. 

20 сентября 2014 года, после выработки первых минских соглашений (фото - ЕРА):

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников Крым переговоры ордло минские соглашения оккупация леонид кучма
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