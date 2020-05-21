Резников о реинтеграции ОРДЛО: Проезжая блокпосты, люди должны попадать в Европу

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Приезжая после пересечения линии разграничения в свободную Украину, жители захваченных Россией и ее подельниками территорий "должны попадать в Европу": именно так нужно бороться за их умы. Так считает вице-премьер по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, о чем он рассказал Новостям Донбасса.

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"Люди, пересекая КПВВ, увидят, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу", - пояснил он.

Резников уточнил – пускай пока что это будет Европа не уровня Франции или Германии, "но класса Польши или Словакии". Это реалистичные задачи, считает украинский переговорщик на минской площадке.

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"Нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать", - добавил чиновник.

Вице-премьер говорит, что читает и обсуждает множество резюме от тех, кто хочет стать членом консультативного совета при контактной группе в Минске: "Вы себе не представляете, какое количество желающих принять в этом участие".

СПРАВКА. Консультативный совет усаживает



Россия говорит, что такой совет - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою . Консультативный совет усаживает за стол переговоров представителей Украины и представителей территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ. В Киеве утверждают , что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР", и настаивают, что туда войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.Россия говорит, что такой совет - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной". Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что совет - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

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