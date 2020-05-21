Резников о реинтеграции ОРДЛО: Проезжая блокпосты, люди должны попадать в Европу

Приезжая после пересечения линии разграничения в свободную Украину, жители захваченных Россией и ее подельниками территорий "должны попадать в Европу": именно так нужно бороться за их умы. Так считает вице-премьер по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, о чем он рассказал Новостям Донбасса.
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"Люди, пересекая КПВВ, увидят, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу", - пояснил он.
Резников уточнил – пускай пока что это будет Европа не уровня Франции или Германии, "но класса Польши или Словакии". Это реалистичные задачи, считает украинский переговорщик на минской площадке.
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"Нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать", - добавил чиновник.
Вице-премьер говорит, что читает и обсуждает множество резюме от тех, кто хочет стать членом консультативного совета при контактной группе в Минске: "Вы себе не представляете, какое количество желающих принять в этом участие".
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