Зеленский о людях из ОРДЛО в консультативном совете: Только граждане Украины

Представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут попасть в консультативный совет на минской переговорной площадке только в том случае, если будут гражданами Украины, то есть без российских паспортов. Об этом на пресс-конференции по итогам года президентства заявил Владимир Зеленский.
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Он сказал, что Украина "добавила статус к минскому процессу", то есть пошла на идею создания такого совета и повысила уровень своих переговорщиков до нардепов и представителей Кабмина.
"Люди, которые являются представителями ОРДЛО, которые находятся уже шесть лет на заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта и они там не могут находиться. Там могут присутствовать представители временно оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - подчеркнул президент.
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Зеленский также сказал, что "есть несколько месяцев" на то, чтобы решить проблему деоккупации ОРДЛО так, как хотят на Банковой, и добавил, что не хотел бы переходить к плану "Б" и "В" для Донбасса. В чем они заключаются, глава государства не уточнил.
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