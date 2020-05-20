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Зеленский о людях из ОРДЛО в консультативном совете: Только граждане Украины

Зеленский о людях из ОРДЛО в консультативном совете: Только граждане Украины - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
20.05.2020, 14:10

Эта структура на минской переговорной площадке пока не создана. Президент говорит, что люди с российскими паспортами с Донбасса туда войти не могут.

Представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут попасть в консультативный совет на минской переговорной площадке только в том случае, если будут гражданами Украины, то есть без российских паспортов. Об этом на пресс-конференции по итогам года президентства заявил Владимир Зеленский.

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Он сказал, что Украина "добавила статус к минскому процессу", то есть пошла на идею создания такого совета и повысила уровень своих переговорщиков до нардепов и представителей Кабмина.

"Люди, которые являются представителями ОРДЛО, которые находятся уже шесть лет на заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта и они там не могут находиться. Там могут присутствовать представители временно оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - подчеркнул президент.

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СПРАВКА. Консультативный совет усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и политпереговорщик в Минске Резников утверждают, что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в совет войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.

Россия говорит, что такой совет - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной". Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что совет - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

Зеленский также сказал, что "есть несколько месяцев" на то, чтобы решить проблему деоккупации ОРДЛО так, как хотят на Банковой, и добавил, что не хотел бы переходить к плану "Б" и "В" для Донбасса. В чем они заключаются, глава государства не уточнил.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война Донбасс ордло минские соглашения пресс-конференция консультативный совет
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