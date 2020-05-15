Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками

Борис Грызлов (скриншот из видеозаписи)

На вчерашней онлайн-встрече контактной группы по Донбассу новые представители Украины "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать" с кремлевскими марионетками из ОРДЛО. Это следует из комментария представителя РФ в минском процессе Бориса Грызлова российскому Интерфаксу.

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По его словам, из-за такой позиции Украины встреча "оказалась на грани срыва".

Более того, утверждает Грызлов, "на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются выдавливать из рабочих групп и контактной группы" представителей оккупационных администраций РФ на Донбассе.

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Из-за этого, сетует он, пришедшая на смену пятому президенту Петру Порошенко и его команде власть "встает на опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", - переживает Грызлов.

Он добавил, что Москва предложила внести в протокол контактной группы "обязательство Украины" в течение недели показать проект об интеграции формулы Штайнмайера в закон об особом статусе ОРДЛО. Украина отказалась, подчеркнул он.

Грызлов входит в минскую контактную группу как представитель РФ с 26 декабря 2015 года.

В ноября 2019-го РФ в Минске призвала Украину продлить действие закона об "особом статусе" ОРДЛО и начать прямые переговоры с ее боевиками.

5 мая 2020 года президент Владимир Зеленский повысил общий статус переговорной группы, включив туда нардепов и представителей Кабмина.

Вчера в Минске Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО.

а вчерашних переговорах ОП выдвинул условия для выборов в Донбассе: сначала - граница . Также н

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