Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками

Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками - Фото
Борис Грызлов (скриншот из видеозаписи)
15.05.2020, 07:04

"Представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - сказал российский переговорщик по ОРДЛО в Минске

На вчерашней онлайн-встрече контактной группы по Донбассу новые представители Украины "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать" с кремлевскими марионетками из ОРДЛО. Это следует из комментария представителя РФ в минском процессе Бориса Грызлова российскому Интерфаксу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, из-за такой позиции Украины встреча "оказалась на грани срыва".

Более того, утверждает Грызлов, "на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются выдавливать из рабочих групп и контактной группы" представителей оккупационных администраций РФ на Донбассе.

Читайте также: Зеленский о выполнении Минска-2 в версии Кремля: Это будет ошибка

Из-за этого, сетует он, пришедшая на смену пятому президенту Петру Порошенко и его команде власть "встает на опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", - переживает Грызлов.

Он добавил, что Москва предложила внести в протокол контактной группы "обязательство Украины" в течение недели показать проект об интеграции формулы Штайнмайера в закон об особом статусе ОРДЛО. Украина отказалась, подчеркнул он.

  • Грызлов входит в минскую контактную группу как представитель РФ с 26 декабря 2015 года.
  • В ноября 2019-го РФ в Минске призвала Украину продлить действие закона об "особом статусе" ОРДЛО и начать прямые переговоры с ее боевиками. 
  • 5 мая 2020 года президент Владимир Зеленский повысил общий статус переговорной группы, включив туда нардепов и представителей Кабмина.
  • Вчера в Минске Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО.
  • Также на вчерашних переговорах ОП выдвинул условия для выборов в Донбассе: сначала - граница.

Читайте также: Грызлов: Изменений в минских соглашениях не будет и быть не может

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс переговоры ордло минские соглашения борис грызлов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 