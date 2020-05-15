Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками

На вчерашней онлайн-встрече контактной группы по Донбассу новые представители Украины "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать" с кремлевскими марионетками из ОРДЛО. Это следует из комментария представителя РФ в минском процессе Бориса Грызлова российскому Интерфаксу.
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По его словам, из-за такой позиции Украины встреча "оказалась на грани срыва".
Более того, утверждает Грызлов, "на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются выдавливать из рабочих групп и контактной группы" представителей оккупационных администраций РФ на Донбассе.
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Из-за этого, сетует он, пришедшая на смену пятому президенту Петру Порошенко и его команде власть "встает на опасный путь своих предшественников".
"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", - переживает Грызлов.
Он добавил, что Москва предложила внести в протокол контактной группы "обязательство Украины" в течение недели показать проект об интеграции формулы Штайнмайера в закон об особом статусе ОРДЛО. Украина отказалась, подчеркнул он.
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