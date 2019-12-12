Грызлов: Изменений в минских соглашениях не будет и быть не может

Борис Грызлов (скриншот)

Никаких изменений в минских соглашениях "не будет и быть не может". Так считает представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, пишут росСМИ.

По его словам, заявления представителей Украины о том, что можно и нужно внести правки в соглашения от 2015 года, чтобы привести их в соответствие с реалиями, "носят провокационный характер" и "способны осложнить ситуацию" на Донбассе.

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Грызлов заявил, что "любые киевские заявления" о пересмотре договоренностей "приносят Украине только вред - и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".

После нормандского саммита в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила , что соглашения, вероятно, пора адаптировать под реалии, но президент РФ Владимир Путин с ней не согласился.

Сегодня, 12 декабря, Рада на год продлила действие "старого" закона об особом статусе ОРДЛО.

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