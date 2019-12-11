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Украина готовит изменения в Минск к следующей нормандской встрече

Украина готовит изменения в Минск к следующей нормандской встрече - Фото
Алексей Резников (скриншот с видео)
11.12.2019, 21:03

По мнению Алексея Резникова, в актуальной редакции минские соглашения выполнить невозможно

Украина к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения в минские соглашения. Об этом в эфире hromadske заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Изменения будут касаться очередности выполнения пунктов из комплекса мер ("Минск-2") по выборам на оккупированных территориях и взятию под контроль госграницы с РФ.

По мнению Резникова, в настоящей редакции, где Украина получает полный контроль над своей границей после выборов на Донбассе, минские соглашения выполнить невозможно.

"Минские соглашения сегодня требуют редактирования и модернизации, исходя из реалий жизни…" – сказал представитель Украины.

На вопрос, предложит ли Украина на следующей встрече в нормандском формате в марте 2020 г изменения в минские соглашения, Резников ответил: "Конечно! Мы точно напишем эти предложения. Они даже были готовы в инициативах президента…".

Президент Владимир Зеленский считает, что будет ошибкой выполнить минские соглашения в той последовательности, на которой настаивает Кремль.

После саммита в Париже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения, вероятно, пора адаптировать под нынешние реалии, однако президент РФ Владимир Путин с ней не согласился.

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Алексей Резников минские соглашения нормандский формат минск
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