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Зеленский о выполнении Минска-2 в версии Кремля: Это будет ошибка

Зеленский о выполнении Минска-2 в версии Кремля: Это будет ошибка - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.12.2019, 11:50

Президент рассказал, как пытался "объяснить" Путину, что выборы в ОРДЛО без предварительной передачи границы приведут к новой эскалации

Будет ошибкой выполнить вторые минские соглашения в той последовательности, на которой настаивает Кремль: сначала выборы на ныне оккупированной территории Донбасса - и только затем передача Украине контроля над восточной границей с РФ. Об этом заявил после нормандского саммита президент Владимир Зеленский.

По его словам, когда он пришел к власти и почитал "Минск-2", то "чувствовал и понимал - это самый сложный вопрос" (речь об 11-м пункте соглашений, - ред.).

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"И как из этого выйти - никто не знает. Потому что принять это в том виде, как оно там есть - неправильно. Возможно или невозможно? Ну, мы ж понимаем: раз подписали, значит, возможно. Но - неправильно. Это будет ошибка", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, как на саммите "объяснял" лидеру страны-оккупанта России Владимиру Путину, что есть мировая статистика вооруженных конфликтов, завязанных на теме выборов и контроля границы.

"Не хочу ошибиться: или 320, или 230 было конфликтов. И во всех этих конфликтах, если граница передавалась под контроль после выборов, снова была эскалация. Есть такая статистика, и зачем нам с вами практиковать это на Украине? Вот о чем я говорил", - сообщил Зеленский журналистам на выходе из Елисейского дворца ночью 10 декабря.

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