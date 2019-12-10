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Путин вспомнил о русском языке в Украине, Зеленский ему ответил

Путин вспомнил о русском языке в Украине, Зеленский ему ответил - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
10.12.2019, 07:04

Никакой проблемы, в отличие от президента России, украинский глава государства с этим вопросом не видит

На совместном брифинге лидеров нормандского формата президент страны-оккупанта России Владимир Путин в который уже раз поднял искусственный вопрос "ущемления русскоязычных" в Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Париже, что такой проблемы нет.

"Мы хотим равных прав для русскоязычного населения на Украине", - сказал хозяин Кремля и посетовал, что в Украине в течение года закроют все русскоязычные школы, хотя обучение на языках других нацменьшинств в других школах оставят еще на пару лет.

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Отвечая затем журналистам на вопрос о языке, Зеленский сказал: "Не вижу проблемы в использовании русского языка в Украине и готов общаться на нем сам".

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