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05.06.2019, 12:20

Опрос: сколько украинцев за единственный государственный язык

Опрос: сколько украинцев за единственный государственный язык - Фото
Фото: pixabay.com

Большинство граждан Украины выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным

Две трети украинцев выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.Таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

21% выступают за придание русскому языку государственного статуса, еще 11% - за его официальный статус.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей Оппозиционной платформы - За життя, отмечают социологи.

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в начале июня, за президентскую партию Слуга народа проголосовала бы почти половина (48,2%) тех украинцев, которые собираются идти на избирательные участки.10,7% отдали бы голос за Оппозиционную платформу - За життя.

Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

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Теги: языковой закон
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