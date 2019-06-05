Опрос: сколько украинцев за единственный государственный язык

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Две трети украинцев выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.Таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

21% выступают за придание русскому языку государственного статуса, еще 11% - за его официальный статус.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей Оппозиционной платформы - За життя, отмечают социологи.

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в начале июня, за президентскую партию Слуга народа проголосовала бы почти половина (48,2%) тех украинцев, которые собираются идти на избирательные участки.10,7% отдали бы голос за Оппозиционную платформу - За життя.

Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.