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Через год русскоязычных школ не будет - глава Минобразования

Через год русскоязычных школ не будет - глава Минобразования - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
03.10.2019, 22:20

С сентября 2023 года на украинский язык обучения переведут школы нацменьшинств, сказала Новосад

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает телеканал Прямий.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно и тех, и тех мы должны подготовить к этому переходу. Тем не менее в школах, где в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык на родном языке", - рассказала Новосад.

  • 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.
  • 12 сентября министр образования заявила, что намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками, в приоритетах - дошкольное образование и адаптация к быстро меняющемуся миру.

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Анна Новосад языковой закон образование школа
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