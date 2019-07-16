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16.07.2019, 17:32

КСУ признал конституционной языковую статью закона об образовании

КСУ признал конституционной языковую статью закона об образовании - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Об этом со ссылкой на источник ﻿сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич

Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании. Об этом в Facebook сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины об образовании признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", — написала она.

Претензии к этой статье, в частности, высказывают власти Венгрии, которые считают, что Украина ограничила права венгерского меньшинства на обучение на родном языке.

Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снимет вето на переговоры Украины с НАТО, а также вложит 50 млн евро в развитие пограничной инфраструктуры, если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке".

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Теги: конституционный суд, закон об образовании, ксу, лилия гриневич
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