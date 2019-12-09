Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны попробуют в очередной раз прекратить российско-украинскую войну. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.
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Ну что, в добрый путь. Сегодня — первая встреча Зеленского с Путиным "вживую". Вот график президента. Чем закончится этот день?
К 21:00 под ОП митингующие начали устанавливать палатки.
В Киеве под зданием Офиса президента на Банковой началась акция "Стража на Банковой": предполагается, что участники будут "внимательно следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. На пике, говорит полиция, было около 8000 человек.
В нескольких городах Украины состоялись митинги "Красные линии": люди вышли на улицы во Львове, Харькове и Запорожье.
Папа римский призвал верующих помолиться за мир на востоке Украины и о позитивных результатах саммита.
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине перед саммитом.
У Зеленского назвали три ключевые темы, которые поднимет завтра в Париже Зеленский.
Спикер Рады Разумков призвал украинцев отказаться от политических противостояний 9 декабря.
Глава МИД ФРГ Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении войны на Донбассе.