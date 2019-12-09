Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны попробуют в очередной раз прекратить российско-украинскую войну. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.

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