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Судьба Донбасса. Хроника нормандского саммита в Париже - Фото

Судьба Донбасса. Хроника нормандского саммита в ПарижеLive

Судьба Донбасса. Хроника нормандского саммита в ПарижеLive
09.12.2019, 06:00
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Владимир Зеленский и Владимир Путин (фото - president.gov.ua, ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны попробуют в очередной раз прекратить российско-украинскую войну. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.

Читайте также: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже

Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

09.12.2019
00:01

Ну что, в добрый путь. Сегодня — первая встреча Зеленского с Путиным "вживую". Вот график президента. Чем закончится этот день?

08.12.2019
20:53

К 21:00 под ОП митингующие начали устанавливать палатки.

19:21

В Киеве под зданием Офиса президента на Банковой началась акция "Стража на Банковой": предполагается, что участники будут "внимательно следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. На пике, говорит полиция, было около 8000 человек.

17:41

В нескольких городах Украины состоялись митинги "Красные линии": люди вышли на улицы во Львове, Харькове и Запорожье.

16:52

Папа римский призвал верующих помолиться за мир на востоке Украины и о позитивных результатах саммита.

15:59

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине перед саммитом.

13:26

У Зеленского назвали три ключевые темы, которые поднимет завтра в Париже Зеленский.

09:36

Спикер Рады Разумков призвал украинцев отказаться от политических противостояний 9 декабря.

07:56

Глава МИД ФРГ Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении войны на Донбассе.

06:01
Зеленский VS Путин. Зачем Украине встреча в Париже. Разбор LIGA.net
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Теги: нормандский формат, хроника, нормандский саммит
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