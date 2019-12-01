Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь.
За 30 ноября российские наемники на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Позиции ООС противник обстреливал из запрещенных минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия. Потерь за вчерашний день нет.
По состоянию на 07:00 сегодня, 1 декабря, зафиксирован обстрел из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.