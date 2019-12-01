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Хроника войны России против Украины: декабрь 2019 года - Фото

Хроника войны России против Украины: декабрь 2019 годаЗавершено

Хроника войны России против Украины: декабрь 2019 годаЗавершено
01.12.2019, 07:27
417
Фото: Сергей Ваганов/ЕРА

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь и ноябрь.

01.12.2019
07:23

За 30 ноября российские наемники на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Позиции ООС противник обстреливал из запрещенных минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия. Потерь за вчерашний день нет.

По состоянию на 07:00 сегодня, 1 декабря, зафиксирован обстрел из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

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Теги: война, Донбасс, минские соглашения, нормандский формат, формула штайнмайера
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