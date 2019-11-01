Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь.
3а 31 октября российские "гибриды" устроили 15 обстрелов, в том числе из вооружения БМП-1 (Водяное в Приазовье), минометов 82 мм (Новотошковское, Крымское), гранатометов разных систем (в 9 точках), пулеметов и стрелкового оружия. Ранен боец, другой травмирован.
По состоянию на 06:00 сегодня, 1 ноября, оккупанты уже раз обстреляли украинские позиции около Луганского. Без потерь.
Группа депутатов Рады ответила письмом тем конгрессменам США, которые хотят признания "батальона" Азов "иностранными террористами".
Хроника за прошлый месяц - октябрь 2019 года - доступна здесь.