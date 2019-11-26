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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот из видео пресс-службы президента)
26.11.2019, 13:06

По словам президента, диалог с Россией начнется, но ситуация очень сложная

Большинство украинцев выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, заявил сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский.

Так президент прокомментировал интервью бизнесмена Игоря Коломойского New York Times, в котором тот предлагал развернуться в сторону России.

Зеленский сказал, что рад, если среди поддержавших его на выборах украинцев был и Коломойский, при этом подчеркнул, что Коломойский не является президентом. "Он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз", - заявил Зеленский.

Ситуацию с Россией президент назвал очень сложной и сказал, что диалог с ней начнется на встрече лидеров в нормандском формате.

  • Вчера Зеленский рассказал, зачем ему нужна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Владимир Зеленский игорь коломойский
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