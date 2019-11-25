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"Мы готовы". Зеленский рассказал, зачем ему встреча с Путиным

"Мы готовы". Зеленский рассказал, зачем ему встреча с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
25.11.2019, 18:25

Президент будет говорить с лидерами нормандского формата о возвращении украинских территорий и людей

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что намерен добиваться на нормандской встрече восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также возвращения пленных.

"Получили дату, подтвержденную четырьмя странами, нормандской встречи. Дожали. Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего, украинского, суверенитета и территориальной целостности", - рассказал президент.

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Зеленский также добавил, что украинская делегация уже практически готова к встрече.

"Начинаем готовиться к встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать", - подытожил он.

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