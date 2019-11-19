Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу - МИД

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На встрече лидеров нормандской четверки Украина готова принять разумный компромисс в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что уже есть согласие всех четырех сторон на встречу 9 декабря в Париже.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - отметил он.

Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла", - заявил он.

Он выразил надежду на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что во время нормандской встречи намерен поднять вопрос конкретных сроков прекращения войны на Донбассе, возвращения оккупированных территорий и обмена пленных.