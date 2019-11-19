Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский сказал, каких результатов ждет от нормандской встречи

Зеленский сказал, каких результатов ждет от нормандской встречи - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
19.11.2019, 14:45

Кроме освобождения территорий и обмена пленными на переговорах будет подниматься вопрос проведения местных выборов на Донбассе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в нормандском формате на высшем уровне намерен поднять вопрос конкретных сроков прекращения войны на Донбассе, возвращения оккупированных территорий и обмена пленных. Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем брифинге.

"Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем говорить о прекращении войны в Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках, то есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками", - сказал Зеленский.

То же касается и обмена пленными.

"Обмен всех на всех для меня лично, для нашего правительства и для общества тоже должен иметь больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к их семьям, родителям, и я тоже хочу говорить – когда", - добавил Зеленский.

Кроме того на встрече в нормандском формате, по словам президента, будет подниматься вопрос местных выборов на Донбассе.

"Есть вопросы, связанные с местными выборами. Мы должны говорить о возможностях после того, как там не будет каких-либо незаконных военных формирований, проведения местных выборов. Начало этого разговора мы должны сделать", - сказал Зеленский.

Напишите нам
Владимир Зеленский Донбасс выборы нормандский формат
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 