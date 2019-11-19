Зеленский сказал, каких результатов ждет от нормандской встречи

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в нормандском формате на высшем уровне намерен поднять вопрос конкретных сроков прекращения войны на Донбассе, возвращения оккупированных территорий и обмена пленных. Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем брифинге.

"Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем говорить о прекращении войны в Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках, то есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками", - сказал Зеленский.

То же касается и обмена пленными.

"Обмен всех на всех для меня лично, для нашего правительства и для общества тоже должен иметь больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к их семьям, родителям, и я тоже хочу говорить – когда", - добавил Зеленский.

Кроме того на встрече в нормандском формате, по словам президента, будет подниматься вопрос местных выборов на Донбассе.

"Есть вопросы, связанные с местными выборами. Мы должны говорить о возможностях после того, как там не будет каких-либо незаконных военных формирований, проведения местных выборов. Начало этого разговора мы должны сделать", - сказал Зеленский.