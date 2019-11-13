Коломойский: Вместо кредитов МВФ мы возьмем у России $100 млрд

Коломойский уверен, что Россия даст деньги уже сейчас (Фото: скриншот фидео/Bihus.info)

Олигарх Игорь Коломойский, отвечая на вопрос журналиста The New York Times в Киеве, заявил, что властям Украины вместо кредитов Международного валютного фонда нужно взять деньги у России.

"Мы возьмем у россиян $100 млрд, - заявил он, не уточняя, кто такие "мы". - Думаю, они будут рады дать их прямо сегодня".

Он считает, что, получив деньги от России, Украина враз восстановит с ней добрососедские отношения.

"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - сказал бизнесмен.

4 ноября 2019 года суд удовлетворил иск ряда компаний к ПриватБанку и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных между банком и истцами в 2006-2016 гг, согласно которым компании должны Привату 7,5 млрд грн.

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