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Президент Эстонии: В войне на Донбассе есть жертва и агрессор

Президент Эстонии: В войне на Донбассе есть жертва и агрессор - Фото
Керсти Кальюлайд (фото - EPA)
26.11.2019, 13:46

Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности Украины

Украина является жертвой российской агрессии на Донбассе. Об этом сегодня заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, нельзя позволить забыть международному сообществу, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. "Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва", - отметила Кальюлайд.

Она считает, что международное сообщество должно предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд напомнила о своей поездке в Донбасс на линию разграничения.

"После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх", - уточнила она.

  • 13 сентября эстонский лидер призвала не забывать об оккупации Россией Крыма.

 

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Россия война Донбасс Керсти Кальюлайд
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