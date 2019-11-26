Президент Эстонии: В войне на Донбассе есть жертва и агрессор

Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Украина является жертвой российской агрессии на Донбассе. Об этом сегодня заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, нельзя позволить забыть международному сообществу, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. "Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва", - отметила Кальюлайд.

Она считает, что международное сообщество должно предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд напомнила о своей поездке в Донбасс на линию разграничения.

"После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх", - уточнила она.