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Президент Эстонии призвала не забывать об оккупации Крыма

Президент Эстонии призвала не забывать об оккупации Крыма - Фото
Керсти Кальюлайд (фото - EPA)
13.09.2019, 12:12

Керсти Кальюлайд напомнила об аннексии украинского полуострова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма. Об этом она заявила на 16-ой ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев, - ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 километра. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе. Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупирован", - отметила она.

Кальюлайд считает, что этот вопрос необходимо решать, поэтому нужно "стратегическое терпение".

  • 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.
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Крым оккупация Керсти Кальюлайд YES
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