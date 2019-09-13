Президент Эстонии призвала не забывать об оккупации Крыма

Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма. Об этом она заявила на 16-ой ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев, - ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 километра. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе. Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупирован", - отметила она.

Кальюлайд считает, что этот вопрос необходимо решать, поэтому нужно "стратегическое терпение".