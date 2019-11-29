Чубаров: Умолчание о Крыме на саммите будет подарком Путину

Умолчание о Крыме на нормандском саммите, который состоится в Париже 9 декабря, станет подарком президенту страны-агрессору России Владимиру Путину. Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Чубаров напомнил, что в октябре президент Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи нормандской четверки он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса.
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По его словам, в последнее время в риторике президента слово "Крым" в связи с нормандской встречей исчезло.
"Понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым", - подчеркнул Чубаров.
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