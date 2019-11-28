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Данилов рассказал, о чем Зеленский будет говорить в Париже

Данилов рассказал, о чем Зеленский будет говорить в Париже - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
28.11.2019, 11:06

По словам секретаря СНБО, на нормандском саммите будут обсуждаться три вопроса

Президент Владимир Зеленский намерен поднять вопрос украинских военнопленных, прекращении огня и контроля Украины над границей на нормандском саммите 9 декабря в Париже. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе панельной дискуссии Национальной платформы "Диалог о мире и реинтеграции".

По словам Данилова, будут обсуждаться три вопроса: первый - возвращение военнопленных, второй - прекращение огня по всей линии фронта, третий - восстановление контроля над украинско-российской границей.

Пару дней назад Данилов встречался с послом Франции, который говорил о том, что нужно срочно проводить выборы на Донбассе.

"Выборы должны проходить только по украинскому законодательству при участии украинских партий, а на избирательных участках должен быть флаг Украины. Это наша принципиальная позиция", - добавил он.

Данилов заверил, что никаких шагов к капитуляции власть делать не будет.

Разбор LIGA.net: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже

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Владимир Зеленский Алексей Данилов нормандский саммит
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