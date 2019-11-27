Лавров раскрыл, к чему Путин будет склонять Зеленского на саммите

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Россия на саммите нормандской четверки, который пройдет в Париже 9 декабря, призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время лекции в Дипломатической академии МИД Киргизстана.

По его словам, нормандская четверка уже сформировала рамки, которые легли в основу минских договоренностей - и они якобы предусматривают "решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском".

"Мы слышали от предыдущей администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести прямых переговоров с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского такие высказывания", - посетовал Лавров.

По его мнению, эти заявление "означают отказ от выполнения минских договоренностей": "А им альтернативы нет".

"Обо всем этом будем говорить на саммите. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей", - резюмировал Лавров.

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

В РФ подтвердили, что встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате запланирована на 9 декабря.

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