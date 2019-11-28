93-й "гумконвой" Путина въехал на оккупированный Донбасс

гумконвой (фото - боевики)

Страна-агрессор Россия сформировала автоколонну 93-го путинского "гумконвоя", который снабжает оккупационные администрации РФ во временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает МЧС России.

Фуры направлялись к российско-украинской границе. Незаконный въезд на территорию Украины произошел сегодня, 28 ноября, рано утром. У границы колонна разделится на две части, одна поедет в Донецк, другая в Луганск.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант, лекарства и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под этими фурами оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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