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Путин призвал не зацикливаться на Украине: Надо и о себе подумать

Путин призвал не зацикливаться на Украине: Надо и о себе подумать - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)
28.11.2019, 11:50

Президент РФ считает, что россиянам стоит поменьше зацикливаться на теме Украины

В общении с жителями Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин посоветовал местному жителю не зацикливаться на теме Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Один из жителей, которые присутствовали на встрече с президентом РФ, задавал вопросы и излагал собственные мысли по ряду вопросов, в том числе и об Украине. 

Путин выслушал его и заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". 

Агентство отмечает, что таким образом он солидаризировался с точкой зрения о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

Разбор LIGA.net: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже

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