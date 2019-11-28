Путин призвал не зацикливаться на Украине: Надо и о себе подумать

Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

В общении с жителями Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин посоветовал местному жителю не зацикливаться на теме Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Один из жителей, которые присутствовали на встрече с президентом РФ, задавал вопросы и излагал собственные мысли по ряду вопросов, в том числе и об Украине.

Путин выслушал его и заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Агентство отмечает, что таким образом он солидаризировался с точкой зрения о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

согласованную дату переговоров Вчера глава МИД Лавров раскрыл, к чему президент страны-оккупанта Путин будет склонять Зеленского на саммите 9 декабря в Париже.

Разбор LIGA.net: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже