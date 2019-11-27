Спикер Кучмы: Мы выполнили свои обязательства, боевики – нет

Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины на переговорах в Минске, Дарка Олифер написала в Facebook, что Украина выполнила обязательства, взятые на нормандской встрече в 2016 году, в отличие от боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Она напомнила, что террористы не допустили представителей Красного Креста к удерживаемым лицам, не предоставили доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем неподконтрольным украинским властям территориям (включительно с границей с РФ), а также не создала условия для работы пропускного пункта в Золотом.

Олифер подчеркнула, что острым остается вопрос освобождения удерживаемых боевиками лиц.

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