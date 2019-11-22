Зеркаль в Гааге: РФ не выполнила решение трибунала по кораблям

Елена Зеркаль (скриншот из видео Радио Свобода)

Россия все еще не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных украинских кораблей и освобождении их экипажей. Об этом вчера на процедурных слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге заявила заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД.

Во вступительной речи Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила решение трибунала о немедленном освобождении украинских моряков не только потому, что удерживала их в течение четырех месяцев после решения, но и поскольку поставила условия для их освобождения.

Также, несмотря на возврат украинских кораблей, в нарушение вердикта трибунала Россия изъяла с них оружие, коммуникационное оборудование и документы, и отказывается их возвращать.

По словам Зеркаль, Россия также до сих пор нарушает международное морское право, поскольку отрицает иммунитет украинских моряков, продолжая их уголовное преследование.

Украина считает, что имеет право на окончательное и обязательное решение трибунала о нарушении Россией международного морского права.

18 ноября Россия вернула Украине три корабля украинских ВМС, которые в ноябре 2018 года были атакованы и захвачены российскими боевыми кораблями.

атакованы и захвачены Власти России уверяют , что корабли вернули "в нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

Читайте также: Что россияне украли и разбили на украинских кораблях ВМС: список