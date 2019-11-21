ФСБ уверяет, что Украина сама "угробила" корабли после передачи

Cкриншот из видеозаписи

Власти России уверяют, что захваченные год назад украинские корабли вернули "в нормальном состоянии и с исправной сантехникой". В качестве "подтверждения" пропагандистский ресурс ТАСС показал видеозапись ФСБ, на которой некие корабли показано изнутри.

Ролик составлен из двух частей: "экскурсии" на корабле и, затем, момента возвращения катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" Украине.

Оккупанты утверждают, что видео на борту снято именно на этих кораблях и якобы "в момент передачи украинской стороне", но это ничем не подтверждено, кроме заверений ФСБ.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - иронизируют россияне.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

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