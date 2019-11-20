"Даже унитазы украли". В ВМС рассказали о возвращенных кораблях

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли военно-морских сил подходят к территориальным водам Украины, но не своим ходом, а на буксире, поскольку "их угробили россияне". Об этом заявил главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко 4 каналу.

Воронченко уточнил, что корабли подойдут примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко.