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"Даже унитазы украли". В ВМС рассказали о возвращенных кораблях

"Даже унитазы украли". В ВМС рассказали о возвращенных кораблях - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)
20.11.2019, 12:52

По словам главнокомандующего военно-морскими силами, россияне даже поснимали с захваченных украинских кораблей плафоны, розетки и унитазы

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли военно-морских сил подходят к территориальным водам Украины, но не своим ходом, а на буксире, поскольку "их угробили россияне". Об этом заявил главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко 4 каналу.

Воронченко уточнил, что корабли подойдут примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко. 

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керченский пролив Игорь Воронченко захваченные корабли
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