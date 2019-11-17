СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера - фото

Фото: Крым.Реалии

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории Генмола в Керчи. Об этом сообщает Крым.Реалии, Reuters и Коммерсантъ.



Отмечается, что катера в сопровождении кораблей ВМС РФ следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Сообщается, что местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, там дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11:30 - напротив Алупки.

Вчера сообщалось, что передача Украине захваченных российскими военными в Керченском проливе кораблей "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" должна была произойти сегодня ночью.

российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия готова вернуть Украине корабли до встречи в нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря. 15 ноября

Справка. Россия захватила три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских военнослужащих - моряков и работников СБУ - 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что в соответствии с международным правом признается как акт агрессии.

Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли.

Корабли не возвращены до сих пор, а моряков Украине передали, но не безусловно, по решению трибунала, а в рамках обмена заключенными.