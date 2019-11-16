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Сегодня Россия вернет захваченные в Керченском проливе суда - СМИ

Сегодня Россия вернет захваченные в Керченском проливе суда - СМИ - Фото
"Сапфир" (фото - dumskaya.net)
16.11.2019, 17:44

Встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут

Передача Украине захваченных российскими военными в Керченском проливе кораблей "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" произойдет сегодня ночью. Об этом сообщает Думская со ссылкой на свои источники.

По их информации, из Южного, Черноморска и Одессы вышли поисково-спасательное судно "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Они должны будут забрать захваченные корабли.

Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

Встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут. 

Вчера российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия готова вернуть Украине корабли до встречи в нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря.

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одесса судно керченский пролив корабль
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