Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ готова вернуть Украине корабли до нормандской встречи - СМИ

РФ готова вернуть Украине корабли до нормандской встречи - СМИ - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)
15.11.2019, 20:00

По словам источников Коммерсанта, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море

Россия готова вернуть Украине военные корабли, захваченные ею в результате военной агрессии в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

"Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в нормандском формате", - говорится в сообщении.

По данным источников, сейчас стороны согласовывают место и время передачи кораблей. Вопрос должен быть урегулирован до встречи в нормандском формате, которая, как стало известно сегодня, запланирована на 9 декабря.

По словам источников, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. Суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в РФ.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре.

Напишите нам
керченский пролив корабль яны капу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 