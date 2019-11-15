РФ готова вернуть Украине корабли до нормандской встречи - СМИ

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Россия готова вернуть Украине военные корабли, захваченные ею в результате военной агрессии в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

"Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в нормандском формате", - говорится в сообщении.

По данным источников, сейчас стороны согласовывают место и время передачи кораблей. Вопрос должен быть урегулирован до встречи в нормандском формате, которая, как стало известно сегодня, запланирована на 9 декабря.

По словам источников, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. Суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в РФ.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре.