Что россияне украли и разбили на украинских кораблях ВМС: список

Скриншот из видеозаписи Радио Свобода

Перед возвращением Украине захваченных годом ранее бронекатеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" россияне сняли с них не только все радиооборудование, но и огнетушители, кухонные плиты и унитазы. Докладную записку об этом на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко показал в Facebook экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Отсутствуют на катерах:

- радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);

- радиостанции Motorola;

- радиостанции ICOM;

- станции космической связи IRIDIUM;

- РЛС Furuno;

- сняты и/или разбиты системы распознавания;

- вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;

- надувная лодка с двумя моторами;

- магнитный компас и гирокомпас;

- надувной плот;

- огнетушители;

- фонари освещения и аккумуляторы;

- аварийный буй;

- запчасти;

- кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;

- унитаз;

- вся документация;

- прочее.

У "Бердянска" снарядами с кораблей ВМФ РФ пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире:

- снято все радиооборудование, как и на катерах;

- разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;

- частично разобрана универсальная система водяной защиты;

- разобрана топливная аппаратура;

- отсутствуют розетки и плафоны;

- в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;

- сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;

- фальшборта частично разрушены;

- отсутствует часть мачты;

- вся документация;

- прочее.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

Смотрите видео: Украина потребует у РФ вернуть все, что сняли с катеров и буксира

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii