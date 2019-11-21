Что россияне украли и разбили на украинских кораблях ВМС: список

Перед возвращением Украине захваченных годом ранее бронекатеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" россияне сняли с них не только все радиооборудование, но и огнетушители, кухонные плиты и унитазы. Докладную записку об этом на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко показал в Facebook экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Отсутствуют на катерах:
- радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);
- радиостанции Motorola;
- радиостанции ICOM;
- станции космической связи IRIDIUM;
- РЛС Furuno;
- сняты и/или разбиты системы распознавания;
- вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;
- надувная лодка с двумя моторами;
- магнитный компас и гирокомпас;
- надувной плот;
- огнетушители;
- фонари освещения и аккумуляторы;
- аварийный буй;
- запчасти;
- кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;
- унитаз;
- вся документация;
- прочее.
У "Бердянска" снарядами с кораблей ВМФ РФ пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.
На буксире:
- снято все радиооборудование, как и на катерах;
- разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;
- частично разобрана универсальная система водяной защиты;
- разобрана топливная аппаратура;
- отсутствуют розетки и плафоны;
- в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;
- сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
- фальшборта частично разрушены;
- отсутствует часть мачты;
- вся документация;
- прочее.
Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.
Смотрите видео: Украина потребует у РФ вернуть все, что сняли с катеров и буксира
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii