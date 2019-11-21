Украина потребует у РФ вернуть все, что сняли с катеров и буксира

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На малых артиллерийских катерах "Бердянск" и "Никополь" не хватает части оборудования, в том числе американских радиостанций Harris

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Украина потребует у России, чтобы та вернула недостающее оборудование и материалы с возвращенных позавчера катеров и буксира, которые та захватила годом ранее после атаки на группу кораблей в Черном море. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который ночью побывал на базе ВМС в Очакове, где осмотрел эти корабли и дал небольшой брифинг.

"То, что мы увидели: действительно, частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - сказал он, добавив, что "в течение трех месяцев" катера отремонтируют.

Следующей части речи Зеленского в пресс-релизе Офиса президента нет, однако она есть на видео: "Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть".

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

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Теги: вмс, Никополь, моряки, бердянск, яны капу
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