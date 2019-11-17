Украинские катера и буксир прошли под Крымским мостом: видео

Захваченные Россией украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" 17 ноября около 12:20 прошли под арками Крымского моста. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Примерно в 11:30 они вышли с территории Генмола в сопровождении буксира и береговой охраны.

Ранее сегодня сообщалось, что катера в сопровождении кораблей ВМС РФ следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

15 ноября российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия готова вернуть Украине корабли до встречи в нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря.

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Справка. Россия захватила три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских военнослужащих - моряков и работников СБУ - 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что в соответствии с международным правом признается как акт агрессии.

Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли.

Корабли не возвращены до сих пор, а моряков Украине передали, но не безусловно, по решению трибунала, а в рамках обмена заключенными.