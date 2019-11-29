Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак получал предложение занять пост "министра" у боевиков на временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в материалах суда.

В материалах указывается, что с 25 октября дело Гримчака расследует НАБУ. Детективы настояли на содержании под стражей Гримчака в связи с риском его побега.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Гримчака - ред.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего ,тот получил предложение должности министра в ней", - говорится в материалах.

Однако сторона защиты считает опасения необоснованными, поскольку экс-замминистр находится в санкционных списках РФ. При этом Высший антикоррупционный суд признал законным продление ареста Гримчака.

Читайте также: Дело Гримчака: Зеленский начинает выполнять предвыборные обещания

