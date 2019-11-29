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Гримчак получал предложение занять пост "министра" у боевиков

Гримчак получал предложение занять пост "министра" у боевиков - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.11.2019, 13:08

Однако сторона защиты считает опасения необоснованными, поскольку экс-замминистра по оккупированным территориям находится в санкционных списках РФ

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак получал предложение занять пост "министра" у боевиков на временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в материалах суда.

В материалах указывается, что с 25 октября дело Гримчака расследует НАБУ. Детективы настояли на содержании под стражей Гримчака в связи с риском его побега.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Гримчака - ред.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего ,тот получил предложение должности министра в ней", - говорится в материалах. 

Однако сторона защиты считает опасения необоснованными, поскольку экс-замминистр находится в санкционных списках РФ. При этом Высший антикоррупционный суд признал законным продление ареста Гримчака.

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Юрий Гримчак Донбасс набу
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