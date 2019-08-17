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Суд не смог арестовать Гримчака, назначено новое заседание

Суд не смог арестовать Гримчака, назначено новое заседание - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.08.2019, 07:19

Из-за ошибки в отчестве замминистра суд будет решать, действительно ли постановление об аресте

Заседание Деснянского суда Чернигова, на котором будет решено, действительно ли постановление об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, состоится сегодня в 10 утра. Об этом сообщает в Facebook адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

Вчера суд принял решение об аресте Гримчака на 60 суток с возможностью внесения залога 6 млн грн, но защита заметила, что в постановлении неверно указано отчество подозреваемого: вместо "Николаевич" написано "Михайлович". Эта же ошибка есть и в ходатайстве прокуратуры.

Судья объяснила ошибку в постановлении "человеческим фактором, технической опиской". Из-за ошибки пришлось назначить новое заседание.

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