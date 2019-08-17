Суд не смог арестовать Гримчака, назначено новое заседание

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание Деснянского суда Чернигова, на котором будет решено, действительно ли постановление об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, состоится сегодня в 10 утра. Об этом сообщает в Facebook адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

Вчера суд принял решение об аресте Гримчака на 60 суток с возможностью внесения залога 6 млн грн, но защита заметила, что в постановлении неверно указано отчество подозреваемого: вместо "Николаевич" написано "Михайлович". Эта же ошибка есть и в ходатайстве прокуратуры.

Судья объяснила ошибку в постановлении "человеческим фактором, технической опиской". Из-за ошибки пришлось назначить новое заседание.

14 августа Гримчака задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

15 августа в НАБУ пояснили , за что именно Гримчак получил эти деньги.

В этот же день НАБУ сообщило о подозрении задержанным Гримчаку и Игорю Овдиенко.

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