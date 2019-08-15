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В НАБУ сказали, за что Гримчак якобы получил неправомерную выгоду

В НАБУ сказали, за что Гримчак якобы получил неправомерную выгоду - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 16:20

В деле может быть замешана заместитель генпрокурора, а также чиновники ряда государственных органов

В НАБУ рассказали, за что именно задержанный замглавы МинВОТ Юрий Гримчак получил неправомерную выгоду в сумму 480 тыс долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

По данным следствия, Гримчак и его "помощник" путем обмана завладели денежными средствами в особо крупном размере.

По информации НАБУ, следствие установило, что Гримчак предложил представителю частной компании за 100 тыс долл обеспечить принятие необходимого фирме судебного решения по делу о взыскании долга с другого частного предприятия в ее пользу.

"По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - сказано в сообщении.

Поскольку о замгенпрокурора сказано в женском роде, можно сделать вывод, что речь идет об Анжеле Стрижевской. Она – единственная женщина среди заместителей Юрия Луценко.

В дальнейшем, по данным НАБУ, сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс долл. Из них 50 тыс долл Гримчак и его "помощник" якобы получили ранее, а вторую часть в сумме 30 тыс долл им якобы передали вчера, 14 августа.

Кроме того этот же представитель частной фирмы в беседе с Гримчаком якобы рассказал ему о трудностях получения разрешения на строительство на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия.

"Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл", - сказано в сообщении НАБУ.

Указанная сумма якобы должна быть распределена между чиновниками Минкультуры, Минюста, Украинского государственного института культурного наследия, КГГА и других органов.

"После получения части денежных средств в сумме 450 тыс долл и 30 тыс долл от представителей ООО и был задержан "на горячем" заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его "помощник", - заявили в НАБУ. Указанная сумма изъята в ходе обысков, уточнили в бюро.

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие. Также Матяш рассказала странные, на ее взгляд, подробности о деле против Гримчака. Например то, что он задержан в рамках дела о нападении на Татьяну Чорновол в 2013 году.

При этом в комментарии корреспонденту LIGA.net в пресс-службе НАБУ отказались сообщить, в рамках какого дела задержан Гримчак и имеет ли оно какое-либо отношение к нападению на Чорновол. Также там не стали комментировать информацию о том, что у Гримчака при обыске якобы изъяты муляжи, а не реальные деньги.

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Юрий Гримчак МинВОТ Анжела Стрижевская набу
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