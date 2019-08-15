Адвокат: У Гримчака изъяли "календарики", а не деньги

Задержание Гримчака в супермаркете (Фото: facebook.com/natalia.sklyarska)

Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие. Также Матяш рассказала странные, на ее взгляд, подробности о деле против Гримчака. Об этом адвокат сказала в эфире 112 Украина.

Во-первых, она опровергла информацию о том, что вместе с Гримчаком задержан его помощник. Игорь Овдиенко, по ее словам, "просто гражданин", пенсионер с инвалидностью второй группы. По словам жены Гримчака, Овдиенко – ее брат.

Согласно протоколу задержания, который зачитала адвокат, дело против Гримчака открыли 4 февраля 2014 года. При этом в нем объединены факт нападения на Татьяну Чорновол на автотрассе в декабре 2013 года и факт совершения чиновниками МинВОТ "умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах".

При этом Матяш, по ее словам, не знает, какое отношение имеет Гримчак к избиению Чорновол и почему эти два факта объединены в одном уголовном производстве.

Адвокат отметила, что МинВОТ был создан в 2016 году, а уголовное производство по факту совершения правонарушения его должностными лицами открыто в 2014 году.

Кроме того Матяш сообщила, что прокурор решение суда об обыске у Гримчака получил почему-то в Чернигове.

При этом адвокат отрицает, что следователи зафиксировали факт передачи Гримчаку денег.

"Нет. Денежных средств там было… Ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Но те полмиллиона, о которых они (правоохранители, - ред.) рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики (ненастоящие деньги, - ред.)".

Матяш также отметила, что в этом уголовном производстве не фигурирует ст. 368 (Получение взятки) УК, но есть статья о мошенничестве.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская сказала, что на обнародованном службой видео зафиксировано, что у Гримчака изымают именно деньги.

"Нам передали видео, на котором показывается, как из мешка выкладываются деньги, а подлинность денег проверит экспертиза", - сказала она. По словам Гитлянской, найденные в мешке пачки распечатывали – в них находились денежные купюры.

Вместе с тем на опубликованном СБУ видео нет кадров, где пачки якобы с деньгами распечатывают. Зафиксировано лишь, как некто достает из сумки завернутые в полиэтилен пачки и кладет их на заднее сидение автомобиля.

Ранее в СБУ заявили, что установили факт вымогательства Гримчаком и его помощником 1,1 млн долл взятки. "Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Киеве во время получения части средств в размере 480 000 американских долларов", - сказано в релизе спецслужбы.