СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео

Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube-канале видео задержания якобы "помощника" заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники установили, что высокопоставленный чиновник совместно с помощником требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие при принятии решений личностями, уполномоченными к исполнению функций государства", - говорят в СБУ.
Замминистра МинВОТ Георгий Тука в Facebook опровергает информацию СБУ, заявляя, что у Гримчака нет помощников: "У Юрия Гримчака нет "помощников". Личность, которую называют "помощником", вообще не сотрудник МинВОТ".
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