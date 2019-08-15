СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Служба безопасности Украины заявляет, что на видео запечатлено задержание "помощника" замминистра. В МинВОТ заявляют, что у Гримчака нет помощников.

Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube-канале видео задержания якобы "помощника" заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака

"В рамках начатого уголовного производства оперативники установили, что высокопоставленный чиновник совместно с помощником требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие при принятии решений личностями, уполномоченными к исполнению функций государства", - говорят в СБУ.

Замминистра МинВОТ Георгий Тука в Facebook опровергает информацию СБУ, заявляя, что у Гримчака нет помощников: "У Юрия Гримчака нет "помощников". Личность, которую называют "помощником", вообще не сотрудник МинВОТ". 

  • 14 августа по подозрению в получении взятки был задержан Юрий Гримчак. 
  • В НАБУ сообщают, что подозреваемых задержали при получении части средств в размере $480 000.
  • 10 марта 2017 года Кабмин назначил Юрия Гримчака заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.С 25 октября 2016 года Гримчак работал в Министерстве в должности советника министра.
  • Он родился 30 октября 1965 года в Донецке. 
  • В 2005-2006 годах работал в должности заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации.

Читайте также: Украина будет знать, кто взял себе российский паспорт - Гримчак

Отправить:
Распечатать:
Теги: Юрий Гримчак, гпу, сбу, набу, Георгий Тука
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео
СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео
Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео
Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео
"Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео
"Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео
Мнение "А дома лучше!". В Украине возможен успешный бизнес - 6 причин
Кабмин изменил спецобзательства Энергоатома на рынке: документ
ТЭК Кабмин изменил спецобзательства Энергоатома на рынке: документ
Дело Роттердам+. Топ-менеджерам Ахметова вручили подозрения
ТЭК Дело Роттердам+. Топ-менеджерам Ахметова вручили подозрения
Популярное
фото/видео
СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео
СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео
Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео
Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео 09:23
"Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео
"Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео 08:23
В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ
В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ 14.08.19, 16:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 