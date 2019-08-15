СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео

Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube-канале видео задержания якобы "помощника" заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники установили, что высокопоставленный чиновник совместно с помощником требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие при принятии решений личностями, уполномоченными к исполнению функций государства", - говорят в СБУ.

Замминистра МинВОТ Георгий Тука в Facebook опровергает информацию СБУ, заявляя, что у Гримчака нет помощников: "У Юрия Гримчака нет "помощников". Личность, которую называют "помощником", вообще не сотрудник МинВОТ".

14 августа по подозрению в получении взятки был задержан Юрий Гримчак.

В НАБУ сообщают, что подозреваемых задержали при получении части средств в размере $ 480 000.

10 марта 2017 года Кабмин назначил Юрия Гримчака заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.С 25 октября 2016 года Гримчак работал в Министерстве в должности советника министра.

Он родился 30 октября 1965 года в Донецке.

В 2005-2006 годах работал в должности заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации.

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