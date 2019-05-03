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03.05.2019, 07:33

Украина будет знать, кто взял себе российский паспорт - Гримчак

Украина будет знать, кто взял себе российский паспорт - Гримчак - Фото
Паспорт РФ (фото — pixabay.com)

Данные о гражданстве в России - частично несекретная информация, и получить такие базы данных будет несложно, заявил замглавы МинВОТ

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Украинские власти без особых проблем получат доступ к спискам граждан, которые захотят получить российские паспорта, обещанные по упрощенной процедуре президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным. Об этом в эфире канал ZIK заявил замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, в Украине нет средств для выявления таких граждан, однако данные о парпортированных частично несекретные в РФ.

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"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство, как второе. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе гражданство, и третье, но обязательно нужно сообщать в органы власти, что у тебя есть другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, мы будем иметь полностью все данные", – сказал Гримчак.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а 1 мая - еще один указ, которым регулируется то же самое для отдельных категорий граждан по всей Украине.

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Теги: Юрий Гримчак, МинВОТ, война в донбассе, паспорт рф
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