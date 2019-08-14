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Дело на миллион долларов. Задержан замминистра Гримчак

Дело на миллион долларов. Задержан замминистра Гримчак - Фото
Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 22:33

В соцсетях опубликовали фото задержания Юрия Гримчака в супермаркете

Сегодня, 14 августа, задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

В НАБУ заявляют, что замминистра и его помощник якобы требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн за "совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства".

В Бюро сообщают, что что подозреваемых задержали при получении части средств в размере $480 000.

В соцсетях появилось фото задержания Юрия Гримчака в супермаркете. Его опубликовала пользователь Natalya Sklyarska.

Пресс-служба Генпрокуратуры добавляет, что уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

По данным LIGA.net, завтра состоится брифинг силовиков с деталями операции.

НАБУ опубликовало такое фото:

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Юрий Гримчак
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